Украинская ракета попала в легковой автомобиль в Белгороде

Один человек погиб, еще три пострадали при попытке ВСУ нанести удар по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. <…> По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, в скорую помощь сообщили о двух пострадавших женщинах и одном мужчине, на помощь выехали бригады медиков, добавил губернатор.

Украинские войска утром в четвег, 14 марта обстреляли Белгородскую область из реактивных систем залпового огня, восемь снарядов сбили в воздухе, сообщило Минобороны России.