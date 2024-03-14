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Украинская ракета попала в легковой автомобиль в Белгороде

Источник:
Sibnet.ru
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Один человек погиб, еще три пострадали при попытке ВСУ нанести удар по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. <…> По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель», — написал Гладков в своем телеграм-канале.


Кроме того, в скорую помощь сообщили о двух пострадавших женщинах и одном мужчине, на помощь выехали бригады медиков, добавил губернатор.

Украинские войска утром в четвег, 14 марта обстреляли Белгородскую область из реактивных систем залпового огня, восемь снарядов сбили в воздухе, сообщило Минобороны России.

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Топ комментариев

jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.