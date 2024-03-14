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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Составлен перечень самых частых поломок китайских авто зимой

Источник:
Sibnet.ru
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Владельцы китайских автомобилей в России зимой столкнулись с разряженным аккумулятором и не заводящимся в морозы двигателем, следует из исследования «Авто.ру».

Владельцы автомобилей из Китая этой зимой сталкивались с

  • разрядкой аккумулятора — 36%,
  • проблемами с запуском двигателя — 34%,
  • поломками элементов очистки стекла: щеток, омывателя — 24%,
  • качеством сборки и дефектами ЛКП — 16%,
  • проблемами с тормозами и коробкой передач — 14%.

Опрошенные «Авто.ру» дилеры указали, что в 43% случаев клиенты жаловались на проблемы с сенсорными дисплеями. Также среди отмеченных проблем — невозможность запустить двигатель в мороз, отказ системы ABS и проблемы с борткомпьютером.

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Авто #Автопром
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Топ комментариев

corrector

когда то все строили броненосцы..

muroroa

А Стоянов сказал, что вампирам в России никогда так хорошо ни жилось как при Путине.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.