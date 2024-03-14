Составлен перечень самых частых поломок китайских авто зимой

Владельцы китайских автомобилей в России зимой столкнулись с разряженным аккумулятором и не заводящимся в морозы двигателем, следует из исследования «Авто.ру».

Владельцы автомобилей из Китая этой зимой сталкивались с

разрядкой аккумулятора — 36%,

проблемами с запуском двигателя — 34%,

поломками элементов очистки стекла: щеток, омывателя — 24%,

качеством сборки и дефектами ЛКП — 16%,

проблемами с тормозами и коробкой передач — 14%.

Опрошенные «Авто.ру» дилеры указали, что в 43% случаев клиенты жаловались на проблемы с сенсорными дисплеями. Также среди отмеченных проблем — невозможность запустить двигатель в мороз, отказ системы ABS и проблемы с борткомпьютером.