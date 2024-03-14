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Вертолет Ми‑8 с вахтовиками разбился в Магаданской области

Источник:
«Интерфакс»
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Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, разбился в Магаданской области. Идет спасательная операция.

«Вертолет Ми-8 перевозил 20 рабочих одного из рудников в Магаданской области. Потерпел крушение. Два человека погибли, судьба остальных неизвестна», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Среди основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. Инцидент произошел в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципалитета. Вертолет совершил жесткую посадку в 75 километрах от Эвенска.

«По предварительным данным, во время вывоза вахтовиков в районе крушения были сложные метеоусловия, техника могла не выдержать, человеческий фактор также рассматривается», — уточнили в экстренных службах.

На место крушения отправились два вертолета «Авиации Колымы» и вертолет МЧС со спасателями на борту.

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Топ комментариев

corrector

когда то все строили броненосцы..

muroroa

А Стоянов сказал, что вампирам в России никогда так хорошо ни жилось как при Путине.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.