Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, разбился в Магаданской области. Идет спасательная операция.

«Вертолет Ми-8 перевозил 20 рабочих одного из рудников в Магаданской области. Потерпел крушение. Два человека погибли, судьба остальных неизвестна», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Среди основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. Инцидент произошел в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципалитета. Вертолет совершил жесткую посадку в 75 километрах от Эвенска.

«По предварительным данным, во время вывоза вахтовиков в районе крушения были сложные метеоусловия, техника могла не выдержать, человеческий фактор также рассматривается», — уточнили в экстренных службах.

На место крушения отправились два вертолета «Авиации Колымы» и вертолет МЧС со спасателями на борту.