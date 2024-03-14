Сбер создал юридического помощника на основе ИИ

Сбера создал помощника GigaLegal на основе искусственного интеллекта (ИИ), работающего с юридической документацией, российским законодательством и данными судебной практики, сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«GigaLegal позволит компаниям больше зарабатывать благодаря упрощению рабочих процессов, снижению вероятности ошибки и повышению эффективности работы юридических команд. Уверен, развитие AI-технологий в юридической сфере позволит вывести экспертов на новый уровень и сделать качественный скачок в отрасли», — цитирует Ведяхина пресс-служба Сбера.

GigaLegal сократит юристам время на составление договоров, поможет анализировать судебную практику, готовиться к судам, следить за изменениями в законодательстве, отмечают в пресс-службе.

Риелторы смогут с его помощью проверять договоры купли-продажи и другие документы, маркетологи — получать актуальную информацию об авторских правах, анализировать на риски рекламные материалы.

Виртуальный помощник разработан на базе созданной Сбером русскоязычной нейросетевой модели GigaChat «При этом модель не является юристом — полученные от нее рекомендации необходимо утвердить со специалистом», — отметили в пресс-службе Сбера.