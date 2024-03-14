Австрия вышлет российских дипломатов

МИД Австрии планирует выслать сотрудников российского посольства в Вене якобы в связи с «несовместимостью с их дипломатическим статусом».

По данным австрийских СМИ, соответствующее уведомление было направлено российским дипломатам в начале недели, а покинуть страну они должны до вторника 19 марта.

«Москва ответит на решение Австрии о высылке двух российских дипломатов», — сказали ТАСС в МИД России.

Последний раз Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда Вена объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата.