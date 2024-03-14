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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Австрия вышлет российских дипломатов

Источник:
Sibnet.ru
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МИД Австрии планирует выслать сотрудников российского посольства в Вене якобы в связи с «несовместимостью с их дипломатическим статусом».

По данным австрийских СМИ, соответствующее уведомление было направлено российским дипломатам в начале недели, а покинуть страну они должны до вторника 19 марта.

«Москва ответит на решение Австрии о высылке двух российских дипломатов», — сказали ТАСС в МИД России.

Последний раз Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда Вена объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата.

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Политика #Мир
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corrector

когда то все строили броненосцы..

muroroa

А Стоянов сказал, что вампирам в России никогда так хорошо ни жилось как при Путине.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.