Путин обратился к россиянам

Президент Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, фрагмент записи уже показали в телеэфире на Дальнем Востоке. В нем глава государства призвал граждан принять участие в голосовании и «реализовать свое избирательное право».

«Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что избирательные участки будут открыты в каждом городе, поселке, селе. Он также напомнил, что согласно российской Конституции, единственным источником власти в стране является народ.

Путин сказал, что гражданам «предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее».

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок и первый после «обнуления» в результате поправок к Конституции, принятых в 2020 году.