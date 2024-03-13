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Найдено животное с самой заторможенной эволюцией

Источник:
Sibnet.ru
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Самая медленная скорость эволюции среди всех челюстных позвоночных на нашей планете оказалась у щуки, выяснила международная группа ученых из США и Китая.

Эти хищные рыбы практически не поменялись со времен своего возникновения 150 миллионов лет назад в эпоху Юрского периода, следует из статьи исследователей, опубликованной журналом Evolution.

Выводы были сделаны после компьютерного анализа, в ходе которого была изучена последовательность генов щуки, сохранившейся от общих предков. Это позволило подсчитать скорость замены или мутации ДНК с течением времени.

По оценке ученых, щуки представляют собой наилучший пример так называемых живых ископаемых. Живыми ископаемыми признают организмы, мало отличающиеся от своих древних родственников.

Так, щуки развивались настолько медленно, что два вида, разделенные ста миллионами лет эволюции, все еще могут скрещиваться. Для сравнения — примерно столько же лет назад разошлись эволюционные линии людей и вомбатов.

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korvinsS

Просто хотели избавится вот и нашли повод.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

muroroa

А Стоянов сказал, что вампирам в России никогда так хорошо ни жилось как при Путине.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.