Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса»

Евросоюз исключил из санкционных списков бывшего главу «Яндекса» Аркадия Воложа, следует из записи в официальном журнале ЕС.

Волож был внесен в антироссийский санкционный список летом 2022 года. В декабре 2022 года бизнесмен ушел с поста гендиректора «Яндекса» и через полгода заявил, что выступает против военных действий на Украине.

После этого он решил добиваться отмены решения в европейском суде. В итоге из-за публичного заявления бывшего главу «Яндекса» решили исключить из санкционного списка, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

В феврале 2024 года нидерландская компания Yandex NV, бенефициаром которой продолжает оставаться Волож, объявила о продаже российского бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских инвесторов.