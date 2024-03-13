НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса»

Источник:
Sibnet.ru
300 4

Евросоюз исключил из санкционных списков бывшего главу «Яндекса» Аркадия Воложа, следует из записи в официальном журнале ЕС.

Волож был внесен в антироссийский санкционный список летом 2022 года. В декабре 2022 года бизнесмен ушел с поста гендиректора «Яндекса» и через полгода заявил, что выступает против военных действий на Украине.

После этого он решил добиваться отмены решения в европейском суде. В итоге из-за публичного заявления бывшего главу «Яндекса» решили исключить из санкционного списка, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

В феврале 2024 года нидерландская компания Yandex NV, бенефициаром которой продолжает оставаться Волож, объявила о продаже российского бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских инвесторов.

Еще по теме
Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров»
Путин связал выпады Макрона в адрес России с ситуацией в Африке
Байден набрал нужные голоса демократов для выдвижения на выборы
Путин оценил готовность России к ядерной войне
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин поддержал введение прогрессивного налога
Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76
Россияне переплатят по ипотеке четыре стоимости квартиры
Рассекречено первое авто нового российского бренда XCITE
О самом главном
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

korvinsS

Просто хотели избавится вот и нашли повод.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

muroroa

А Стоянов сказал, что вампирам в России никогда так хорошо ни жилось как при Путине.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.