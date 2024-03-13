Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76

Перед крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области его экипаж сообщил о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него деталях, которые повреждали системы самолета.

Именно дополнительные повреждения привели к тому, что Ил-76 не долетел до аэродрома, иначе борт смог бы продержаться в воздухе на трех оставшихся в рабочем состоянии двигателях, передает телеграм-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Эксперты отмечают, что вылетающие на огромной скорости лопатки двигателя могут нанести серьезные повреждения топливным коммуникациям, а также элементам управления и электрике в крыльях.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 12 марта в районе деревни Подталицы Ивановской области. На борту находились 16 человек, все они погибли. Предварительная версия катастрофы — техническая неисправность.