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Путин поддержал введение прогрессивного налога

Источник:
РИА Новости
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Президент Владимир Путин поддержал переход к системе прогрессивного налогообложения в России. По его словам, общество нормально воспримет переход, поскольку для многодетных семей налоговое бремя снизится.

«Прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что даже ярые сторонники плоской шкалы налогообложения сейчас считают, что Россия созрела для прогрессивной системы. По его словам, распределение налогового бремени должно быть справедливым – кто больше зарабатывает, тот больше отдает в бюджет.

«В общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают», — уточнил он.

Разработкой новой системы налогообложения в ближайшее время должны заняться правительство России и Госдума, уточнил Путин. С предложением модернизировать фискальную систему российский лидер выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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