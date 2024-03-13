Киев заявил о необходимости заменить 330 тыс. уставших солдат

Новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тысяч военнослужащих, измотанных боевыми действиями, сообщило Минобороны Украины.

Новобранцы займут места погибших и удовлетворят иные военные потребности ВСУ в зависимости от ситуации на поле боя, приводит РБК сообщение военного ведомства Украины.

Новый закон о мобилизации будет вынесен на голосование в Верховной раде 31 марта, документ оказался противоречивым, было предложено более 4 тысяч поправок.

Сейчас мобилизации на Украине подлежат мужчины в возрасте 27-60 лет, законопроект предусматривает снижение порога до 25 лет.

Украинское командование просит мобилизовать 500 тысяч человек. Призыв такого количества человек потребует около 13 миллиардов долларов. Сейчас служат 880 тысяч украинцев.