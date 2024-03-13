НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров»

Источник:
РИА Новости
1352 27

Западные элиты, привыкшие «набивать брюхо человеческой плотью», хотят сохранить несправедливое положение дел в мире, однако «бал вампиров» заканчивается, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что элиты на протяжении столетий «паразитировали на других народах», эксплуатируя страны в Африке, Азии и Латинской Америке, а сейчас пытаются заморозить существующее положение вещей в международных делах.

«В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — сказал Путин.

В ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» в 2022 году Путин уже заявлял, что идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер.

Еще по теме
Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса»
Путин связал выпады Макрона в адрес России с ситуацией в Африке
Байден набрал нужные голоса демократов для выдвижения на выборы
Путин оценил готовность России к ядерной войне
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Обсуждение (27)
Картина дня
Путин поддержал введение прогрессивного налога
Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76
Россияне переплатят по ипотеке четыре стоимости квартиры
Рассекречено первое авто нового российского бренда XCITE
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

HAAN27

Ох уж эти женщины, везде им челн мерещится!!!

korvinsS

Просто хотели избавится вот и нашли повод.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.