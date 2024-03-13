Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров»

Западные элиты, привыкшие «набивать брюхо человеческой плотью», хотят сохранить несправедливое положение дел в мире, однако «бал вампиров» заканчивается, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что элиты на протяжении столетий «паразитировали на других народах», эксплуатируя страны в Африке, Азии и Латинской Америке, а сейчас пытаются заморозить существующее положение вещей в международных делах.

«В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — сказал Путин.

В ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» в 2022 году Путин уже заявлял, что идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер.