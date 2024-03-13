Ученый предсказал закат господства боевых беспилотников

Эпохе
могущества боевых беспилотников в обозримом будущем придет конец, заявил Один
из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта академик Российской
академии наук Игорь Каляев.
«В
настоящее время все бросились разрабатывать и создавать беспилотники. И на
данном этапе это, безусловно, абсолютно правильное решение, поскольку
необходимо срочно обеспечить потребность в них у наших войск, участвующих в СВО», — сказал ТАСС академик.
Именно
он еще 16 лет назад
заявил о
грядущей эре беспилотных летательных аппаратов. «Уверен,
что в обозримом будущем будут созданы эффективные средства борьбы с ними, что
приведет к постепенному затуханию этого бума», — сказал Каляев.
По
его словам, России уже сейчас надо задумываться о тех
средствах противоборства, которые будут играть первостепенную роль в
противостоянии ведущих мировых держав после завершения эры беспилотников.