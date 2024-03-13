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Ученый предсказал закат господства боевых беспилотников

Источник:
ТАСС
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Эпохе могущества боевых беспилотников в обозримом будущем придет конец, заявил Один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта академик Российской академии наук Игорь Каляев.

«В настоящее время все бросились разрабатывать и создавать беспилотники. И на данном этапе это, безусловно, абсолютно правильное решение, поскольку необходимо срочно обеспечить потребность в них у наших войск, участвующих в СВО», — сказал ТАСС академик.

Именно он  еще 16 лет назад заявил о грядущей эре беспилотных летательных аппаратов. «Уверен, что в обозримом будущем будут созданы эффективные средства борьбы с ними, что приведет к постепенному затуханию этого бума», — сказал Каляев.

По его словам, России уже сейчас надо задумываться о тех средствах противоборства, которые будут играть первостепенную роль в противостоянии ведущих мировых держав после завершения эры беспилотников.

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Топ комментариев

HAAN27

Ох уж эти женщины, везде им челн мерещится!!!

mosquito__2010

Тебе нужно верить только психиатру.

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??

Nik3316

я тебя хочу огорчить, у НАТО тоже все идет ДАЛЕКО не по плану...хотя данилоны думают что субъект здесь...