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Путин связал выпады Макрона в адрес России с ситуацией в Африке

Источник:
Sibnet.ru
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Агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями России в Африке, заявил президент Владимир Путин.

Так, отвечая на вопрос, могут ли антироссийские заявления официального Парижа быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте, Путин заявил: «Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним [Макроном] поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

Вместе с этим президент подчеркнул, что Москва «не лезла» в Африку и не стремилась «выдавить» Париж с континента, напротив, это африканские лидеры изъявили желание работать с Россией. В качестве примера он привел ЧВК «Вагнер».

«Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — отметил Путин.

26 февраля по итогам саммита в Париже Макрон не исключил отправки войск на Украину. Заявление французского президента раскритиковали как в России, так и на Западе.

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Топ комментариев

HAAN27

Ох уж эти женщины, везде им челн мерещится!!!

mosquito__2010

Тебе нужно верить только психиатру.

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??

Nik3316

я тебя хочу огорчить, у НАТО тоже все идет ДАЛЕКО не по плану...хотя данилоны думают что субъект здесь...