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Байден набрал нужные голоса демократов для выдвижения на выборы

Источник:
ТАСС
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Джо Байден заручился поддержкой достаточного числа делегатов национального съезда Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты США на предстоящих в ноябре выборах/

Байден побеждает на проходящих 12 марта праймериз (первичных выборах) Демократической партии в штате Джорджия. Это позволяет ему заручиться поддержкой более 100 делегатов, которые будут представлять этот штат на национальном съезде партии 19-22 августа в Чикаго (штат Иллинойс).

В общей сложности Байден набирает к настоящему моменту 1 970 голосов делегатов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов на национальном съезде претенденту необходимо получить поддержку 1 968 делегатов, приводит ТАСС подсчеты американских СМИ.

На праймериз отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

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Политика #Мир
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