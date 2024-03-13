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Делать ставки с кредитных карт запретят в России

Источник:
ТАСС
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий подготовили законопроект, запрещающий принимать в букмекерских конторах и тотализаторах кредитные карты.

«Не допускается прием ставок организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах при осуществлении деятельности посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи путем перевода денежных средств, <…> предназначенных для совершения их держателями операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией», — приводит ТАСС текст законопроекта.

Авторы документа отмечают, что отсутствие ограничений на использование заемных денежных средств создает условия для попадания таких лиц и их семей в тяжелое материальное положение в связи с необходимостью исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа.

«Данная ситуация также негативно отражается на добросовестных участниках финансовой системы Российской Федерации, повышая долю безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Топ комментариев

HAAN27

Ох уж эти женщины, везде им челн мерещится!!!

mosquito__2010

Тебе нужно верить только психиатру.

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??

Nik3316

я тебя хочу огорчить, у НАТО тоже все идет ДАЛЕКО не по плану...хотя данилоны думают что субъект здесь...