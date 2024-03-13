Путин оценил готовность России к ядерной войне

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Вместе с этим глава государства не считает, что «все несется так в лоб».

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (ядерные ракеты) у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — заявил Путин, отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова к ядерной войне.

Говоря о тактическом ядерном оружии, президент подчеркнул, что необходимости применять такое оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?»

«У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли», — добавил Путин.

Президент также указал, что если бы США решились направить на Украину войска, то Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.

«Там (в США), кроме (президента Джо) Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — заключил Путин.