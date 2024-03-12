Рассекречено видео испытаний боевого лазера

Министерство обороны Великобритании рассекретило видео первых полевых испытаний лазерного оружия DragonFire. Испытания прошли в январе этого года на полигоне в Шотландии.

Согласно информации ведомства, боевой луч мощностью 50 кВт формируется спектральным сложением излучения от нескольких волоконно-оптических каналов от менее мощных твердотельных лазеров.

На видео показана фотография пораженного лазером минометного снаряда. Кроме того, продемонстрирована работа установки DragonFire на боевом корабле по уничтожению воздушных беспилотников и малых плавсредств.

<br>

Использование боевых лазеров позволит существенно сэкономить на боекомплекте. При наличии стабильного источника питания каждый 10-секундный выстрел будет обходиться примерно в 13 долларов, при этом цель будет поражаться со скоростью света.