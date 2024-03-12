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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Рассекречено видео испытаний боевого лазера

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны Великобритании рассекретило видео первых полевых испытаний лазерного оружия DragonFire. Испытания прошли в январе этого года на полигоне в Шотландии.

Согласно информации ведомства, боевой луч мощностью 50 кВт формируется спектральным сложением излучения от нескольких волоконно-оптических каналов от менее мощных твердотельных лазеров.

На видео показана фотография пораженного лазером минометного снаряда. Кроме того, продемонстрирована работа установки DragonFire на боевом корабле по уничтожению воздушных беспилотников и малых плавсредств.

Использование боевых лазеров позволит существенно сэкономить на боекомплекте. При наличии стабильного источника питания каждый 10-секундный выстрел будет обходиться примерно в 13 долларов, при этом цель будет поражаться со скоростью света.

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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

DEMON01

А что так рано то разорвали договор надо было еще годик подождать.

Asd10

Говорят, что она вкусная. Ну, теперь попробую. Наверное...

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??