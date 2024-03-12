ВСУ попытались прорвать границу России

Диверсанты ВСУ попытались прорваться на территорию Курской и Белгородской областей. В ходе столкновений были ликвидированы свыше 100 украинских бойцов, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным Минобороны, диверсанты пытались прорваться со стороны населенного пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Также были отбиты четыре атаки в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Кроме живой силы, были уничтожены шесть танков противника, самоходная артиллерийская установка Caesar и 20 бронемашин. В настоящее время российские военные продолжают наносить удары по позициям ВСУ.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией», — говорится в сообщении военного ведомства.