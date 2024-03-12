НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Объявлена дата премьеры реалити «Невеста. Экстра любовь» с Гецати

Источник:
Sibnet.ru
184 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Новое мистическо-романтическое реалити «Невеста. Экстра любовь», в котором аланский провидец Константин Гецати будет искать свою любовь, выйдет на ТНТ 26 марта.

Гецати победил в 18 сезоне «Битвы экстрасенсы» и был финалистом в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В проекте «Невеста. Экстра любовь» Гецати будет выбирать себе спутницу из нескольких девушек.

Вместе с претендентками на его сердце он отправится в жаркое и мистическое Марокко, где и будет в романтической обстановке узнавать их лучше и, возможно, найдет именно ту, с которой свяжет свою жизнь.

«Моя вторая половинка, моя женщина, меня знает. Я ее не знаю. И я об этом думал. Мне, конечно, будет очень интересно посмотреть, кто из этих девушек, которые будут участвовать в проекте, знает меня и знает еще с тех пор», — цитирует пресс-служба ТНТ Гецати.

В первой серии герой из 26 девушек выберет 16 участниц, с которыми сможет познакомиться ближе.

Гецати отметил, что не хочет рассматривать отношения через экстрасенсорику, и допустил, что рядом с ним может быть самая обычая девушка.

Еще по теме
Телеканал «Россия» объявил дату премьеры сериала «Васнецова»
Политический сериал «Переведи ее через Майдан» покажут на Первом
Егор Крид закончил с наставничеством в «Голосе»
Объявлена дата премьеры 24-го сезона «Битвы экстрасенсов»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Медведев жестко ответил на угрозы Макрона
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Обсуждение (0)
О самом главном
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Все статьи
Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

Uynachalnica

У нас тоже трески нет, минтай и горбуша в основном...

GammiPluh

Запретите вообще белый цвет на Украине... но заныкать пару белых простыней не забудьте