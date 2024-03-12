Объявлена дата премьеры реалити «Невеста. Экстра любовь» с Гецати

Новое мистическо-романтическое реалити «Невеста. Экстра любовь», в котором аланский провидец Константин Гецати будет искать свою любовь, выйдет на ТНТ 26 марта.

Гецати победил в 18 сезоне «Битвы экстрасенсы» и был финалистом в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В проекте «Невеста. Экстра любовь» Гецати будет выбирать себе спутницу из нескольких девушек.

Вместе с претендентками на его сердце он отправится в жаркое и мистическое Марокко, где и будет в романтической обстановке узнавать их лучше и, возможно, найдет именно ту, с которой свяжет свою жизнь.

«Моя вторая половинка, моя женщина, меня знает. Я ее не знаю. И я об этом думал. Мне, конечно, будет очень интересно посмотреть, кто из этих девушек, которые будут участвовать в проекте, знает меня и знает еще с тех пор», — цитирует пресс-служба ТНТ Гецати.

В первой серии герой из 26 девушек выберет 16 участниц, с которыми сможет познакомиться ближе.

Гецати отметил, что не хочет рассматривать отношения через экстрасенсорику, и допустил, что рядом с ним может быть самая обычая девушка.