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Обнаружена озоновая аномалия над Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Редкое явление переноса озона из стратосферы к Земле (интрузию) зафиксировали над Караканским бором в Новосибирской области, сообщила пресс-служба консорциума «РИТМ углерод».

Озон обычно находится на высотах от 10 до 50 километров над поверхностью Земли, но над Караканским бором он проник в тропосферу. Аномалию заметили во время авиазондирования для создания Российской системы климатического мониторинга.

Феномен был инструментально зафиксирован не более 10 раз за более чем 20 лет самолетных наблюдений. Интрузия может иметь значительное влияние на состав и химические реакции в атмосфере, а также на климатические условия в различных регионах планеты.

«Присутствие озона в высоких концентрациях отрицательно воздействует на растительность, снижая урожайность по некоторым видам до 50%. По имеющимся подсчетам, например, снижение урожайности сельхозкультур составляет в среднем в Западной Европе 14%», — отметил руководитель лаборатории климатологии атмосферного состава Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Борис Белан.

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Наука #Наука #Новосибирск
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