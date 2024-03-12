Глава ЦРУ предсказал Украине потерю больших территорий

Украина потеряет в 2024 году значительные территории, если Соединенные Штаты не возобновят поставки ей оружия и военной техники, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — приводит ТАСС заявление Бернса, сделанное им на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса США.

По его словам, у Украины заканчиваются боеприпасы, а у США заканчивается время на оказание ей помощи.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее спрогнозировал, что российские войска возьмут под свой контроль еще больше территорий Украины перед тем, как власти западных стран призовут Киев к началу мирных переговоров.