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Телеканал «Россия» объявил дату премьеры сериала «Васнецова»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Премьера детектива «Васнецова» с Анной Михайловой в главной роли состоится 18 марта на телеканале «Россия».

По сюжету, майор полиции и мать четверых детей Вероника Васнецова (Анна Михалкова) после десятилетнего перерыва возвращается на службу. Раньше она работала в полиции Петербурга, а теперь благодаря связям бывшего мужа (Виктор Васильев) ее переводят в следственное управление города Калининграда на должность руководителя группы по борьбе с особо тяжкими преступлениями.

Начальник отдела, подполковник Лидия Зайцева (Полина Кутепова) недовольна назначением Ники. На это место Зайцева прочила капитана Антона Лескова (Всеволод Болдин). Опер с большим опытом, Лесков уже почти вжился в роль начальника и теперь с большой неохотой подчиняется какой-то «блондинке».

Козни начальства, подозрительность подчиненных, проблемы с детьми, неприятности в личной жизни – казалось бы, все люди и обстоятельства против героини, но сломить и выбить ее из колеи невозможно. Васнецова доказывает всем, что является профессионалом в своем деле, а нестандартная логика позволяет ей с блеском раскрывать самые изощренные преступления.

Сериал «Васнецова» выйдет 18 марта в 21:20 на телеканале «Россия».

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