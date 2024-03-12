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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Картаполов назвал фейком гуляющий в соцсетях приказ о мобилизации

Источник:
RTVI
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Распространившийся в интернете приказ министра обороны Сергея Шойгу о призыве на военную службу по мобилизации в июне 2024 году является фейком, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», —сказал Картаполов в интервью RTVI.

Ранее в соцсетях появилось фото приказа о «дополнительном призыве на военную службу по мобилизации», в котором военкоматам поручили призвать в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек. Документ был якобы подписан Шойгу 6 марта.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 28 октября того же года глава Минобороны Шойгу доложил о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тысяч человек.

Тема: Военная операция на Украине
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