НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Разведка США сообщила о нежелании России вступать в конфликт с НАТО

Источник:
РИА Новости
845 4

Россия не хочет прямого конфликта с Соединенными Штатами и НАТО, говорится в ежегодном докладе офиса директора национальной разведки США.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе», — приводит РИА Новости содержание доклада.

При этом авторы доклада назвали Россию «устойчивым и способным противником».

В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией, а также об отправке контингентов на Украину.

Москва не раз отмечала, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Тема: Военная операция на Украине
Глава ЦРУ раскрыл срок нового наступления Украины
Глава ЦРУ предсказал Украине потерю больших территорий
Картаполов назвал фейком гуляющий в соцсетях приказ о мобилизации
Зеленский ответил на призыв папы Римского поднять белый флаг
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Медведев жестко ответил на угрозы Макрона
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
81
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
50
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
38
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
32
Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка
31
Российская ракета взорвалась неподалеку от Зеленского