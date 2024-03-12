Разведка США сообщила о нежелании России вступать в конфликт с НАТО

Россия не хочет прямого конфликта с Соединенными Штатами и НАТО, говорится в ежегодном докладе офиса директора национальной разведки США.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе», — приводит РИА Новости содержание доклада.

При этом авторы доклада назвали Россию «устойчивым и способным противником».

В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией, а также об отправке контингентов на Украину.

Москва не раз отмечала, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.