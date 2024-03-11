Спрогнозированы результаты на президентских выборах

Явка на выборах президента России составит 71%, прогнозирует Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно прогнозу, действующий глава государства Владимир Путин получит 82% голосов избирателей.

Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди») получат на выборах по 6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5% голосов, следует из опубликованного ВЦИОМ электорального расчета. Около 1% избирателей придут и испортят бюллетень.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров уточнил, что это не электоральный опрос и не прогноз, а «электоральный расчет». По его словам, он составлен на основе электоральных данных, в котором не учитываются экспертные оценки.

11 марта — последний день, когда можно публиковать прогнозы и электоральные данные перед президентскими выборами. Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта.