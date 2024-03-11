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Нейросеть от Yandex Cloud научилась распознавать эмоции по голосу

Источник:
Sibnet.ru
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Облачная платформа Yandex Cloud представила нейросеть, которая способна по голосу распознавать эмоции и пол собеседника в диалоге.

Нейросеть работает на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit, сообщает пресс-служба проекта. Отмечается, что модель расшифровывает и анализирует эмоции в потоковом режиме.

Например, если абонент негативно общается с голосовым помощником, нейросеть может передать информацию об этом во внутреннюю систему компании, которая автоматически переключит его на сотрудника колл-центра.

Если клиенту нагрубил оператор, то система оповестит руководство о проблемах, кроме того, полученные от нейросети данные помогут понять, какие именно темы и формулировки от оператора вызывают негатив у клиента.

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Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

mosquito__2010

Коллективный слив засчитан. Позорники)