Нейросеть от Yandex Cloud научилась распознавать эмоции по голосу

Облачная платформа Yandex Cloud представила нейросеть, которая способна по голосу распознавать эмоции и пол собеседника в диалоге.

Нейросеть работает на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit, сообщает пресс-служба проекта. Отмечается, что модель расшифровывает и анализирует эмоции в потоковом режиме.

Например, если абонент негативно общается с голосовым помощником, нейросеть может передать информацию об этом во внутреннюю систему компании, которая автоматически переключит его на сотрудника колл-центра.

Если клиенту нагрубил оператор, то система оповестит руководство о проблемах, кроме того, полученные от нейросети данные помогут понять, какие именно темы и формулировки от оператора вызывают негатив у клиента.