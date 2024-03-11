Стоимость биткоина снова побила рекорд

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 72 тысячи долларов, следует из данных биржи Coindesk. На пике стоимость криптовалюты достигла 72 063 долларов.

Впервые выше 70 тысяч долларов биткоин поднялся в ходе торгов 8 марта, но позже снизился к отметке в 68 тысяч 11 марта курс превысил 71 тысяч долларов, а затем токен стал стоить дороже 72 тысяч. Таким образом, исторический максимум был побит за сутки дважды.

Поддержку цифровой криптовалюте оказывает запуск в США ETF-бирж, которые в январе получили одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США. После этого инвесторы вложили в биткоин порядка 10 миллиардов долларов.

Также биткоин поддерживают ожидания, что Федеральная резервная система США вскоре перейдет к снижению процентных ставок. Еще один фактор — грядущий халвинг, который вдвое снизит вознаграждение майнеров.