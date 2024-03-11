Элитные войска ВСУ обсуждают свержение Зеленского

Командиры и бойцы элитных подразделений ВСУ всерьез обсуждают свержение президента Украины Владимира Зеленского.

Представители российских силовых структур получили доступ к закрытому телеграм-каналу ParaBelum, где украинские бойцы выражали недовольство сменой военного руководства, которую провел Зеленский.

«Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", - рассказал собеседник агентства», — цитирует источник РИА Новости.

Из обсуждений следует, что военные недовольны как действиями Зеленского, так и решениями нового главкома ВСУ Александра Сырского, который заменил на этом посту Валерия Залужного. Ряд командиров при этом призывают свергнуть Зеленского, заменив его Залужным.