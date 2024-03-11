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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский ответил на призыв папы Римского поднять белый флаг

Источник:
ТАСС
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Президент Владимир Зеленский фактически отверг предложение Папы Римского Франциска о мирном урегулировании конфликта с Россией ради спасения людей.

Зеленский поблагодарил капелланов, которые поддерживают «молитвой» украинских военных. «Вот что такое "церковь с людьми". А не в 2 500 километрах где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — приводит ТАСС слова украинского президента.

Папа Римский накануне призвал Украину решиться на переговоры с Россией. «Тот сильнее, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры», — сказал он. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание понтифика о белом флаге, заявив, что у Украины есть свой флаг и что другие она поднимать не будет.

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Политика #Мир
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