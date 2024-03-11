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Макрон ответил на слухи о том, что его жена — мужчина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит
Фото: https://www.president.gov.ua/ / CC BY 4.0

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал слухи о том, что его жена Брижит — биологически мужчина.

«Худшее — это ложная информация <...>, которой люди верят и расстраивают вас», — приводит «Газета.ру» слова Макрона, сказанные имв эфире французского телевидения.

Брижит старше супруга более чем на 20 лет. Он влюбился в нее еще в школе, где женщина была учительницей будущего президента, напомнил Макрон.

На этом фоне Макрон призвал к укреплению «цифрового общественного порядка» в социальных сетях. Он назвал соцсети «грозным местом», где могут свободно высказываться любые «сумасшедшие», которые не видят для себя никаких правил.

Сторонники конспирологических теорий в интернете утверждают, что Брижит Макрон на самом деле трансгендер по имени Жан-Мишель. Чтобы скрыть это, якобы существует целый сговор.

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