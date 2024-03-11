Трамп пообещал отказаться от финансирования конфликта на Украине

Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, в случае возвращения в Белый дом не будет финансировать военные действия на Украине и выделять средства на безопасность Европы, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с ним.

«Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то он не захочет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны», — цитирует ТАСС Орбана.

По его словам, в случае прекращения американского финансирования европейцы не смогут поддерживать украинскую армию и «тогда эта война закончится».

«Дональд Трамп еще не президент Соединенных Штатов, но его партия в законодательном органе США мешает демократам вкладывать деньги в войну», — сказал Орбан.

Кроме того, Трамп «не хочет финансировать безопасность Европы вместо самих европейцев». «Если европейцы боятся, то они должны заплатить [за свою безопасность] или укрепить свои вооруженные силы», — сказал Орбан.