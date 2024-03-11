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Трамп пообещал отказаться от финансирования конфликта на Украине

Источник:
ТАСС
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Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, в случае возвращения в Белый дом не будет финансировать военные действия на Украине и выделять средства на безопасность Европы, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с ним.

«Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то он не захочет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны», — цитирует ТАСС Орбана.

По его словам, в случае прекращения американского финансирования европейцы не смогут поддерживать украинскую армию и «тогда эта война закончится».

«Дональд Трамп еще не президент Соединенных Штатов, но его партия в законодательном органе США мешает демократам вкладывать деньги в войну», — сказал Орбан.

Кроме того, Трамп «не хочет финансировать безопасность Европы вместо самих европейцев». «Если европейцы боятся, то они должны заплатить [за свою безопасность] или укрепить свои вооруженные силы», — сказал Орбан.

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Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

-Керя-

Китаю можно копировать а Ирану нет что ли.

PA3OPBY

Иран большая страна и это не жалко, чтобы еврогеев и пиндосию уничтожать вместе + вся азия их ненавидит