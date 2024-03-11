Экранизация «Евгения Онегина» захватила кинопрокат

Фильм «Онегин», снятый по роману в стихах Александра Пушкина, в первую неделю проката стал лидером по кассовым сборам.

«Онегин» за первый уикенд собрал 336 миллионов рублей, сместив спортивную драму «Лед 3», который за четвертый уикенд пополнил кассу на 161,3 миллиона рублей.

Фильм «Онегин» переносит зрителя в пушкинские времена балов и дуэлей. Сюжет картины повторяет сюжет романа Пушкина, где уставший от праздной жизни Евгений Онегин уезжает в глухую деревню по случаю кончины богатого дядюшки. Там он знакомится с Ленским и семейством Лариных.

Третье место в российском прокате заняла новинка «Кунг-фу панда 4». Фильм без учета России и Белоруссии собрал в странах СНГ 157 миллионов рублей.

Замыкают пятерку лидеров по кассовым сборам «Мастер и Маргарита» (92,2 миллиона рублей) и новинка «Адам и Ева» (90 миллионов).