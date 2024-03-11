НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин отправил главкома ВМФ России в отставку

Источник:
Sibnet.ru
659 1

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов ушел в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Главком ВМФ назначается и снимается с поста указом президента России. Официальной информации об этом нет, но назначение Моисеева доведено до личного состава главкомата флота, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Причины возможного отстранения адмирала Николая Евменова не указываются.

Президент России Владимир Путин назначил Евменова, ранее командовавшего Северным флотом, главнокомандующим ВМФ 8 мая 2019 года. Тогда же Моисеев был назначен командующим Северным флотом.

Еще по теме
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
Британия перестала считать Германию надежным союзником
Шведы стали скупать бункеры из‑за страха перед Россией
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Бездетная Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

-Керя-

Китаю можно копировать а Ирану нет что ли.

PA3OPBY

Иран большая страна и это не жалко, чтобы еврогеев и пиндосию уничтожать вместе + вся азия их ненавидит