Путин отправил главкома ВМФ России в отставку

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов ушел в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Главком ВМФ назначается и снимается с поста указом президента России. Официальной информации об этом нет, но назначение Моисеева доведено до личного состава главкомата флота, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Причины возможного отстранения адмирала Николая Евменова не указываются.

Президент России Владимир Путин назначил Евменова, ранее командовавшего Северным флотом, главнокомандующим ВМФ 8 мая 2019 года. Тогда же Моисеев был назначен командующим Северным флотом.