НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев назвал Байдена «редким идиотом»

Источник:
Sibnet.ru
571 7

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко прокомментировал очередную оговорку президента США Джо Байдена, перепутавшего Украину с Афганистаном и Ираком.

В интервью телеканалу MSNBC американский лидер оговорился и перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, сказав, что США «не стоило лезть на Украину».

«Редкий идиот», — написал Медведев в своем телеграм-канале, прикрепив соответствующий фрагмент из интервью Байдена.

В своем англоязычном аккаунте в X (ранее Twitter) Медведев отметил, что американский лидер скорее проговорился, чем оговорился. «Дураки и безумцы говорят правду», — отметил Медведев.

Еще по теме
Макрон ответил на слухи о том, что его жена — мужчина
Трамп пообещал отказаться от финансирования конфликта на Украине
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
Запад потерпел от России четыре крупных поражения
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Бездетная Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

-Керя-

Китаю можно копировать а Ирану нет что ли.

PA3OPBY

Иран большая страна и это не жалко, чтобы еврогеев и пиндосию уничтожать вместе + вся азия их ненавидит