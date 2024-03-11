Медведев назвал Байдена «редким идиотом»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко прокомментировал очередную оговорку президента США Джо Байдена, перепутавшего Украину с Афганистаном и Ираком.

В интервью телеканалу MSNBC американский лидер оговорился и перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, сказав, что США «не стоило лезть на Украину».

«Редкий идиот», — написал Медведев в своем телеграм-канале, прикрепив соответствующий фрагмент из интервью Байдена.

В своем англоязычном аккаунте в X (ранее Twitter) Медведев отметил, что американский лидер скорее проговорился, чем оговорился. «Дураки и безумцы говорят правду», — отметил Медведев.