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Акулу разоблачили в «Маске»

Источник:
Sibnet.ru
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Акула в шоу
Акула в шоу "Маска"
Фото: © кадр из шоу «Маска»

Перец, Арлекино и Акула попали в финальную номинацию в четвертом выпуске шоу «Маска».

Зрители спасли Арлекино, а члены жюри решили, что маску должен снять участник в костюме Акулы.

Филипп Киркоров, Валерия и Тимур Батрутдинов решил, что под маской Акулы скрывается Дава (Давид Манукян), Регина Тодоренко назвала имя певца Эльмана, Тимур Родригес предположил, что это Натан.

Никто из членов жюри не угадал. Под маской Акулы скрывался рэпер Артем Качер, автор хитов «Февраль» и «Одинокая луна».

В пятом сезоне «Маски» остались 11 участников: Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Горилла, Енот, Арлекин, Перец, Кактус, Щенок, Водяной и Бабочка.

Ранее разоблачили Кукурузу (Сергей Майоров) и Мотылька (Настасья Самбурская).

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