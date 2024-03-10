Сборная России по футболу показала новую форму

Сборная России по футболу официально представила новую форму, разработанную компанией Jogel, сообщил Российский футбольный союз.

Дизайн новой формы вдохновлен русскими сказками. Домашний комплект, выполненный в красных цветах, посвящен Жар-птице. Узор в виде стилизованных перьев символизирует «пылкие сердца игроков».

Выездная форма (былая футболка и синие шорты) вдохновлена холодом и мифическим Морозом. Паттерн напоминает узоры на окнах и лед на реках и озерах, а вместе с тем — холодный расчет и нерушимую силу духа.

Форма изготовлена из современного эластичного материала Jacquard с использованием технологии PerFormDRY, отвечающей за выведение влаги и регуляцию температуры тела спортсмена.

Первые матчи в новой форме российская команда проведет 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» против команды Сербии и 25-го против Парагвая. Обе встречи будут товарищескими.

Ранее техническим спонсором сборной России была компания Adidas. Jogel (Джёгель) — российский спортивный бренд, основанный в 2015 году.