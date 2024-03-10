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Сборная России по футболу показала новую форму

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России по футболу официально представила новую форму, разработанную компанией Jogel, сообщил Российский футбольный союз.

Дизайн новой формы вдохновлен русскими сказками. Домашний комплект, выполненный в красных цветах, посвящен Жар-птице. Узор в виде стилизованных перьев символизирует «пылкие сердца игроков».

Выездная форма (былая футболка и синие шорты) вдохновлена холодом и мифическим Морозом. Паттерн напоминает узоры на окнах и лед на реках и озерах, а вместе с тем — холодный расчет и нерушимую силу духа.

Форма изготовлена из современного эластичного материала Jacquard с использованием технологии PerFormDRY, отвечающей за выведение влаги и регуляцию температуры тела спортсмена.

Первые матчи в новой форме российская команда проведет 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» против команды Сербии и 25-го против Парагвая. Обе встречи будут товарищескими.

Ранее техническим спонсором сборной России была компания Adidas. Jogel (Джёгель) — российский спортивный бренд, основанный в 2015 году.

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Спорт #Футбол
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