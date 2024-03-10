Большинство россиян высказалось об отмене ЕГЭ

Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что экзамен следует отменить, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

«63% россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных», — приводит ТАСС результаты опроса.

Больше противников экзамена оказалось среди респондентов старше 45 лет - 73%. Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%). Среди родителей 10- и 11-классников 78% хотят отмены ЕГЭ.

В опросе также приняли участие 500 учителей. Среди них положительное отношение к ЕГЭ встречается чаще: у 34% опрошенных.

Опрос проводился в период с 27 февраля по 6 марта во всех федеральных округах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.