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Большинство россиян высказалось об отмене ЕГЭ

Источник:
ТАСС
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Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что экзамен следует отменить, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

«63% россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных», — приводит ТАСС результаты опроса.

Больше противников экзамена оказалось среди респондентов старше 45 лет - 73%. Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%). Среди родителей 10- и 11-классников 78% хотят отмены ЕГЭ.

В опросе также приняли участие 500 учителей. Среди них положительное отношение к ЕГЭ встречается чаще: у 34% опрошенных.

Опрос проводился в период с 27 февраля по 6 марта во всех федеральных округах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

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Жизнь #Образование
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