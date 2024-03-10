Франция соберет альянс для отправки войск на Украину

Франция собирает альянс государств, которые согласились бы послать войска на территорию Украину, пишет издание Politico со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

«Франция создает альянс стран, открытых к тому, чтобы потенциально отправить западные войска на Украину, и таким образом усиливает свой конфликт с более осторожным Берлином», — приводит издание мнение источников.

Politico приводит в пример визит в Литву главы французского МИД Стефана Сежурне. На совместной пресс-конференции с главами МИД Литвы и Украины он заявил о возможности отправки войск НАТО на территорию Украины.

При этом Сежурне отметил, что натовские войска не будут участвовать в боевых действиях, а будут, например, «заниматься разминированием».

После заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправку военных стран НАТО на Украину, большинство европейских стран, включая Германию, Польшу и Чехию отвергли возможность отправки своих войск на Украину.

Politico отмечает, что благосклонно к идее отправки натовских войск на Украину отнеслись лишь страны Балтии.