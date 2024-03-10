Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг

Украина должна пойти на мирные переговоры, проявив мужество и не считая это позорным, заявил Папа Римский Франциск.

«Тот сильнее, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры», — приводит ТАСС заявление понтифика, с которым он выступил в эфире швейцарской телерадиокомпании RSI.

Франциск подчеркнул, что когда кто-то видит, что «повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры». «Тебе стыдно, но сколько еще будет смертей, прежде чем все закончится», — отметил папа Римский.

Он считает, что переговорам могли бы помочь международные посредники, в которых нет недостатка, когда речь идет о войне на Украине. «Турция, например, но и другие. Не надо испытывать стыд от переговоров, которые позволят не допустить худшего», — сказал понтифик.

«Есть смелость в том, чтобы не довести страну до самоубийства», — указал Франциск.