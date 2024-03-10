Украина признала уничтожение Россией ЗРК Patriot

Украинское агентство УНИАН признало потерю Вооруженными силами Украины американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

В сообщении «с большой долей вероятности» признается «подтвержденная потеря» пусковых установок M901 комплекса MIM-104 Patriot. Место находится примерно в 50 километрах от линии фронта, отметило агентство.

В субботу, 9 марта Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса «Искандер-М» по украинской технике в районе Покровска в ДНР. Поначалу российской военное ведомство определило пораженную технику как зенитно-ракетный комплекс С-300.

Позднее эксперты по идентифицировали кабины грузовиков MAN, которые выступают базой для установок Patriot.

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, обслуживающие ЗРК военнослужащие, вероятно, были ликвидированы.