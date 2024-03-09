НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Показан геймплей «убийцы» The Sims

Источник:
Sibnet.ru
552 0

Корейская студия Krafton показала игровой процесс игры inZOI, которую пользователи уже прозвали «убийцей» популярного симулятора жизни The Sims.

Из видео следует, что геймеры в inZOI смогут редактировать не только своих персонажей, но также целые города. В частности, в игре будет возможность выбрать количество растительности, популяцию кошек или собак, а также изменить погоду.

Известно, что в релизной версии inZOI появится три города: Dowon, который будет напоминать корейский городок, Bliss Bay в стиле американской Санта-Моники, а также еще один секретный населенный пункт, о котором пока ничего неизвестно.

Игроки смогут выбрать для своих персонажей самые разные профессии — от повара и продавца до спасателя, артиста и даже разработчика видеоигр. В будущем количество профессий будет только увеличиваться.

Разработчики inZOI также внедрят в игру с реалистичной графикой искусственный интеллект. На текущий момент известно, что он будет использоваться в разговорах персонажей, что сделает диалоги более живыми.

Еще по теме
Трилогия S.T.A.L.K.E.R. вышла на консолях
Игру GTA Vice City запустили на роутере
GTA VI получит русскую локализацию
Игру Doom запустили на зубной щетке. ВИДЕО
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Бездетная Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
Медведев жестко ответил на угрозы Макрона
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

sib_man9

2015 " Россия спасет Грецию от дефолта за счет газового контракта", в следующий раз лучше положить "камень"

pepelmetal

Потом поздоровался с воздухом и упал

nicollaich

Где апендикс начальника с опровержением?

mosquito__2010

"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь" - называется истерика.