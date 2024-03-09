Показан геймплей «убийцы» The Sims

Корейская студия Krafton показала игровой процесс игры inZOI, которую пользователи уже прозвали «убийцей» популярного симулятора жизни The Sims.

Из видео следует, что геймеры в inZOI смогут редактировать не только своих персонажей, но также целые города. В частности, в игре будет возможность выбрать количество растительности, популяцию кошек или собак, а также изменить погоду.

Известно, что в релизной версии inZOI появится три города: Dowon, который будет напоминать корейский городок, Bliss Bay в стиле американской Санта-Моники, а также еще один секретный населенный пункт, о котором пока ничего неизвестно.

Игроки смогут выбрать для своих персонажей самые разные профессии — от повара и продавца до спасателя, артиста и даже разработчика видеоигр. В будущем количество профессий будет только увеличиваться.

Разработчики inZOI также внедрят в игру с реалистичной графикой искусственный интеллект. На текущий момент известно, что он будет использоваться в разговорах персонажей, что сделает диалоги более живыми.