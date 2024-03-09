Американский венчурный инвестор Дэвид Сакс обвинил президента США Джо Байдена сразу в четырех крупных поражениях Соединенных Штатов. Миллиардер также призвал американские власти отказаться от «бредовых» санкций и нормализовать отношения с Москвой.

Бизнесмен в ходе выступления на мероприятии республиканского аналитического центра «Время Америки», выделил в своей речи четыре ключевых провала Запада. По его мнению, одним из таких поражения стали санкции.

«Сама мысль, что санкции сработают, — сущий бред. Российская экономика не только стабилизировалась, но и превзошла в 2023 году по росту экономики G7», — сказал предприниматель.

Сакс также подверг жесткой критике демократов и неоконсерваторов-республиканцев, утверждавших, что военная поддержка Украины «ослабляет" Россию». Этот тезис он назвал вторым крупным провалом.

Третье поражение Запад потерпел на дипломатическом фронте. Нейтральный мир отверг предложенную США концепцию «опосредованной войны» и стал постепенно отказываться от доллара в качестве глобальной резервной валюты.

Четвертым провалом стала гуманитарная катастрофа на Украине, которую спровоцировало вмешательство в конфликт США. Вашингтон сорвал мирные переговоры Москвы и Киева, тем самым обрекая украинское население на страдания.