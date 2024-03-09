США подготовятся к ядерному удару России по Украине

США начали подготовку к потенциальному удару России по Украине тактическим или боевым ядерным оружием.

Такое решение принято на основании анализа, изучения ситуации и новых чрезвычайно важных разведданных, передает CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в президентской администрации.

Так, один из источников подчеркнул, что сведения «были не просто гипотетическими — они еще и основывались на некоторой информации, которую мы получили». В этой связи США решили заранее составить план своих действий.

Совет национальной безопасности США уже провел несколько заседаний для разработки планов действий на случай чрезвычайных ситуаций, если будут признаки подготовки к атаке и сам удар. При этом сами мероприятия были засекречены.