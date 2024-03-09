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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США подготовятся к ядерному удару России по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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США начали подготовку к потенциальному удару России по Украине тактическим или боевым ядерным оружием.

Такое решение принято на основании анализа, изучения ситуации и новых чрезвычайно важных разведданных, передает CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в президентской администрации.

Так, один из источников подчеркнул, что сведения «были не просто гипотетическими — они еще и основывались на некоторой информации, которую мы получили». В этой связи США решили заранее составить план своих действий.

Совет национальной безопасности США уже провел несколько заседаний для разработки планов действий на случай чрезвычайных ситуаций, если будут признаки подготовки к атаке и сам удар. При этом сами мероприятия были засекречены.

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sib_man9

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pepelmetal

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aswqaswq

с международным женским днём тебя

mosquito__2010

"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь" - называется истерика.