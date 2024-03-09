Подсчитана стоимость российского счастья

Россиянам в среднем нужно 215 тысяч рублей в месяц для счастья, подсчитали специалисты сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, российским мужчинам для счастья нужно 244 тысяч рублей, а женщинам на 30% меньше — 189 тысяч рублей. Самые скромные запросы — у молодежи до 24 лет, их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц.

Больше всего средств в месяц для счастья нужно жителям Москвы — 267 тысяч рублей. На втором месте расположились жители Владивостока (250 тысяч рублей), а на третьем — Санкт-Петербурга (237 тысяч рублей). Меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова — 178 тысяч рублей.

Отмечается, что в опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.