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Подсчитана стоимость российского счастья

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам в среднем нужно 215 тысяч рублей в месяц для счастья, подсчитали специалисты сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, российским мужчинам для счастья нужно 244 тысяч рублей, а женщинам на 30% меньше — 189 тысяч рублей. Самые скромные запросы — у молодежи до 24 лет, их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц.

Больше всего средств в месяц для счастья нужно жителям Москвы — 267 тысяч рублей. На втором месте расположились жители Владивостока (250 тысяч рублей), а на третьем — Санкт-Петербурга (237 тысяч рублей). Меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова — 178 тысяч рублей.

Отмечается, что в опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

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Экономика #Деньги
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