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Байдена накачали стимуляторами перед посланием Конгрессу

Источник:
Sibnet.ru
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Президента США Джо Байдена во время послания «О положении страны» накачали препаратами для скрытия деменции, заявила калифорнийский психиатр Кэрол Либерман.

«Если сравнить то, как обычно говорит Джо Байден — медленно и спотыкается — с тем, каким пылким и разгневанным он был во время обращения, можно заметить признаки, типичные для человека, употребляющего аддералл или любой другой амфетамин», — заявила специалист в интервью The Washington Times.

Либерман много лет работала пожилыми пациентами, у которых была диагностирована деменция. По ее мнению, окружение американского лидера таким способом решило замаскировать снижение когнитивных способностей Байдена.

«Одним из признаков деменции является эмоциональная нестабильность, которая усилилась из-за приема аддералла или амфетамина. Байден не просто говорил громко, а кричал в микрофон», — отметила психиатр.

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Политика #Мир
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