Байдена накачали стимуляторами перед посланием Конгрессу

Президента США Джо Байдена во время послания «О положении страны» накачали препаратами для скрытия деменции, заявила калифорнийский психиатр Кэрол Либерман.

«Если сравнить то, как обычно говорит Джо Байден — медленно и спотыкается — с тем, каким пылким и разгневанным он был во время обращения, можно заметить признаки, типичные для человека, употребляющего аддералл или любой другой амфетамин», — заявила специалист в интервью The Washington Times.

Либерман много лет работала пожилыми пациентами, у которых была диагностирована деменция. По ее мнению, окружение американского лидера таким способом решило замаскировать снижение когнитивных способностей Байдена.

«Одним из признаков деменции является эмоциональная нестабильность, которая усилилась из-за приема аддералла или амфетамина. Байден не просто говорил громко, а кричал в микрофон», — отметила психиатр.