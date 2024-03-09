Илон Маск запустит аналог YouTube для умных телевизоров

Соцсеть X, принадлежащая Илону Маску, запустит аналог YouTube для «умных» телевизоров Amazon и Samsung, соответствующее приложение появится на следующей неделе.

Цель Илона Маска — превратить X в видеоплатформу, способную конкурировать с YouTube, пишет Fortune со ссылкой на источник в компании. Это сделает соцсеть более привлекательной для рекламодателей.

До этого Twitter запускал телевизионные приложения минимум три раза: первые версии вышли в 2010 году на ныне несуществующей платформе Google TV, а также в 2011 году на платформе Samsung Smart Hub. В 2016 году компания запустила приложения для потоковой передачи видео для Amazon Fire TV, Apple TV и Xbox One.

Маск ранее призвал популярных авторов перенести весь свой видеоконтент на X, утверждая, что они выиграют от увеличения потоков рекламных доходов. Так, компания недавно подписала контракт с бывшей звездой CNN Доном Лемоном на запуск нового шоу исключительно для X.