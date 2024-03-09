Полина Гагарина «выйдет на пенсию»

Российская исполнительница Полина Гагарина заявила, что летом состоится ее последний концерт, после чего она «уйдет на пенсию».

В интервью изданию «Комсомольская правда» певица рассказала, что после этого она будет выступать гораздо реже. Кроме того, изменится традиционный формат концертов.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — сказала Гагарина.

Последний концерт певицы состоится 29 июня 2024 года на столичной арене «Лужники», он станет итоговым посланием к поклонникам.