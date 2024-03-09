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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США свернут «проект Украина»

Источник:
Sibnet.ru
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США постепенно сворачивают свой «проект Украина», заявил первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

«США относятся к Украине по остаточному принципу, и смотрят, что с нее напоследок поиметь. "Проект Украина" медленно и уверенно сворачивается. И это замечательно», — написал Бондарев в своем телеграм-канале.

Российский политик отметил, что помощь США, которую Вашингтон предоставляет Украине, «становится все более дистанционной и специфичной», поскольку Пентагон решил минимизировать риски для американских граждан.

По мнению Бондарева, последние изменения указывают на изменение позиции американских политических элит по Украине, которые в целом направлены на уменьшение прямого участия США в конфликте.

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sib_man9

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aswqaswq

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mosquito__2010

"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь" - называется истерика.