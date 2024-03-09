США постепенно сворачивают свой «проект Украина», заявил первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

«США относятся к Украине по остаточному принципу, и смотрят, что с нее напоследок поиметь. "Проект Украина" медленно и уверенно сворачивается. И это замечательно», — написал Бондарев в своем телеграм-канале.

Российский политик отметил, что помощь США, которую Вашингтон предоставляет Украине, «становится все более дистанционной и специфичной», поскольку Пентагон решил минимизировать риски для американских граждан.

По мнению Бондарева, последние изменения указывают на изменение позиции американских политических элит по Украине, которые в целом направлены на уменьшение прямого участия США в конфликте.