Особые экономические зоны появятся в России

Правительство запустит новые особые экономические зоны в Мордовии, а также в Ростовской и Тверской областях

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщается на сайте кабмина.

В Мордовии появится особая экономическая зона «Система». Предполагается, что ее резидентами станут не менее шести компаний, специализирующихся на выпуске стройматериалов, электрооборудования, оптических изделий, химической продукции.

Особая экономическая зона «Ростовская» будет реализована в Новочеркасске. Там специалисты планируют создавать прицепную и полуприцепную технику, промышленное холодильное оборудование, оборудование для очистных сооружений.

Еще одна новая особая экономическая зона «Эммаусс» появится в Тверской области. Там компании будут заниматься выпуском полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием российских канатных дорог, а также бетонных и полимерных механизмов.